Sololaroma.it - Athletic-Roma 3-1, le scuse di Hummels: “Ho deluso tutti”

Leggi su Sololaroma.it

La serata di ieri 13 marzo ha sancito la fine di un sogno per la. I giallorossi sono infatti usciti dall’Europa League, per via della sconfitta patita per 3-1 con l’Bilbao. Una vera e propria debacle, in un momento di forma che appariva importante. La notte del San Mamés ha riportato a galla spettri ed insicurezze, con Claudio Ranieri che ha dovuto dire addio all’ultimo obiettivo stagionale. Una delle grandi ragioni dietro l’eliminazione dalla Coppa UEFA è senza ombra di dubbio l’espulsione di Mats, che ha ricevuto un rosso dopo soli 10? minuti di gioco dopo un intervento da ultimo uomo su Maroan Sannadi.Il tedesco era si uno dei calciatori con più esperienza in campo ma ha commesso un errore ingenuo e banale, che riassume la sua stagione fra pochi alti e tanti bassi nella Capitale.