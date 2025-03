Internews24.com - Atalanta Inter, un solo dubbio per Inzaghi! La probabile formazione per la sfida

Leggi su Internews24.com

di Redazione, unper! Laper ladi domenica sera. Tutti i dettagli del Corriere dello SportCosi l’edizione odierna del Corriere dello Sport sulle probabili scelte diper il match in programma domenica sera traed:«Lavoro differenziato come previsto per De Vrij. Tra infortunati ed acciaccati, l’olandese è l’unico nerazzurro con qualche margine per essere a disposizione contro l’. Fondamentale, però, che nelle prossime ore le condizioni del suo ginocchio migliorino. Lasembra già fatta. L’unicoè in difesa, tra Pavard e Bisseck, che ieri è stato convocato per la prima volta dalla nazionale tedesca»(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.