Atalanta Inter, problemi a centrocampo per Gasperini! La Dea perde un cambio

di Redazioneper! La Deaunper il match contro i nerazzurri. I dettagliCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla situazione in casa, prossima avversaria dell’nel match in programma domenica sera. La Deaun, dopo lo stop di Sulemana, che ne avrà fino a metà aprile. Ecco tutti i dettagli riportati dal quotidiano:un, anche se in realtà fino ad oggi ha impiegato pochissimo Sulemana (in A appena 5 presenze, per 120’ totali) e, come mediano al posto di De Roon o Ederson, ha scelto più facilmente Pasalic, o anche Brescianini. Il ghanese si è fermato per una lesione di primo grado del muscolo adduttore breve della coscia destra: recupero prevedibile perBologna del 13 aprile.