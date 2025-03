Inter-news.it - Atalanta-Inter, probabile formazione: un ballottaggio per Inzaghi!

Manca sempre meno ad, oggi è giù anti-vigilia della partita di domenica sera. Simoneha un solo dubbio da sciogliere e riguarda la difesa dove è in atto un. Ladi.ULTIME – Commento più aggiornamenti di campo da Matteo Barzaghi di Sky Sport 24, in merito alla grande partita tra: «Bel momento per l’, anche perché non sono tante le squadre in Europa in corsa su tutti i fronti, avendo approvato al g8 della Champions League, è ancora in corsa scudetto e alle semifinali di Coppa Italia. Campo? De Vrij oggi a parte e viaggia verso il forfait, la mancata convocazione con l’Olanda lo potrà aiutare da questa infiammazione al ginocchio. Ad oggi è difficile prevederlo tra i convocati. Un’che dovrà fare a meno di Zielinski, Zalewski, Darmian e Dimarco.