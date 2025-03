Inter-news.it - Atalanta-Inter, la probabile formazione: Inzaghi si porta un dubbio alla vigilia!

Leggi su Inter-news.it

Simonemette a punto ladi: unche riguarda la difesa rimane finodella gara. SFIDA D’ALTA CLASSIFICA – Grande attesa e tante aspettative intorno ad, gara della ventinovesima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45. Non soltanto gli occhi del Napoli, ma anche quelli del resto del campionato, saranno puntati sul rettangolo verde di gioco del Gewiss Stadium, che ospiterà lo scontro diretto tra la prima e la terza in classifica. Giampiero Gasperini farà di tutto per provare a fermare e a raggiungere a quota 61 punti i nerazzurri di Simone. Dal canto suo, l’allenatore piacentino venderà cara la pelle pur di continuare il cammino in campionato e mantenere il predominio della vetta. Per questo nelladisi leggono i nomi degli uomini più fidati del “Demone”.