Internews24.com - Atalanta Inter, la mossa di Gasperini per beffare Inzaghi: scelta a sorpresa sulla trequarti?

di Redazione, ladiper? L’idea del tecnico dei bergamaschiSecondo il Corriere dello Sport, Gian Pierostarebbe studiando unaper spiazzare Simonein vista di. Si tratta dell’inserimento di Mario Pasalic nell’undici titolare da schierare in campo per la sfida di domenica sera.– «Ribaltare pronostici e l’andamento negativo contro l’, per poter continuare a sognare in grande. L’vuole sfruttare l’effetto Stadium e una vittoria che potrebbe dare la spinta giusta per la volata finale:avrà un’alternativa in meno in attacco – Cuadrado si è fermato a causa di una lesione di primo grado della fascia del bicipite femorale destro -, ma l’intenzione è quella di schierare il tridente con De Ketelaere e Lookman a supporto di Mateo Retegui (già a quota 22 gol in 26 partite giocate).