Internews24.com - Atalanta Inter, la carica della Curva della Dea: «Mai stati così vicini al sogno» – FOTO

Leggi su Internews24.com

di Redazionedei tifosi bergamaschi verso il match tra le due compagini lombardeI tifosi dell’suonano laverso l’. Questa è una sfida molto importante per quanto concerne lo Scudetto, e i tifosi bergamaschi vogliono suonare lare giusta, con l’obiettivo di trascinare Ademola Lookman e compagni verso la vittoria che potrebbe rilanciare le speranze scudetto contro l’di Simone Inzaghi.Infatti entrambi i gruppiNord nerazzurra (“1907/Per chi non può esserci” e “Ultras”) hanno stilato due comunicati molto precisi: tutti a Zingonia sabato pomeriggio perre la squadra., le due nerazzurre si apprestano ad andare l’una contro l’altra al Gewiss Stadium. Siachesono infatti a quota 63 reti, sottolinea anche il Corriere dello Sport in vista del match scudetto che mette in evidenza un dato ancora più importante sui meneghini.