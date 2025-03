Inter-news.it - Atalanta-Inter, Inzaghi e la scelta sul ritiro: definito il programma della vigilia

Ci avviciniamo ad: domani sarà ladello scontro diretto fra le due squadre nerazzurre. Di seguito ildeciso da Simoneper le prossime ore.GUARDIA ALTA – Si procede spediti verso, fondamentale gara del weekendventinovesima giornata. In ottica scudetto, infatti, lo scontro diretto fra la prima e la terza in classifica inciderà tantissimo sul proseguostagione. Per questo ad Appiano Gentile, dove in questi giorni è avvenuta la preparazione, la concentrazione è più alta del solito. A due giorni dal big match, indomenica sera al Gewiss Stadium di Bergamo, Simonedefinisce ile del giornosfida.Verso ladi: ildeciso daper le prossime 48hIL– La giornata di domani,di, è particolarmente attesa perché nell’allenamento previsto nel pomeriggio potranno essere sciolti gli ultimi dubbi di mister