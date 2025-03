Sport.quotidiano.net - Atalanta-Inter, Gasp sfoglia la margherita in attacco: dubbio Pasalic-De Ketelaere

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 14 marzo 2025 – Il popolo nerazzurro si mobilita per caricare l’in vista del big match di domenica sera al Gewiss contro l’e del rush conclusivo. ‘Dieci finali, dieci Dublino’ è lo slogan coniato alla frangia più calda del tifo atalantino che per domani pomeriggio, sabato 15 marzo, sta organizzando un maxi raduno alle 15,45 davanti ai cancelli del centro sportivo di Zingonia, per caricare la squadra al termine della seduta di rifinitura. “Mai prima d’ora abbiamo avuto l’occasione di poter accarezzare questo sogno da così vicino, è il momento di crederci e spingere la squadra!”, è l’appello lanciato dalla curva nerazzurra a tutti i tifosi: sabato tutti a Zingonia, domenica tutti al Gewiss sold out. Gli assentierini per domenica sera avrà tutti i titolari a disposizione ma qualche defezione in panchina: oltre ai tre infortunati Kossounou (atteso per fine aprile), Scamacca e Scalvini (non recuperabili nemmeno a maggio), saranno fuori causa per tutto il mese di marzo anche il difensore austriaco Stefan Posch, il mediano ghanese Ibrahim Sulemana e l’esterno colombiano Juan Cuadrado, tutti out per lesioni muscolari.