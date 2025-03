Digital-news.it - Atalanta - Inter esclusiva Dazn, gratis sul satellite canale 214 Tivusat, senza obbligo di registrazione

Domenica 16 Marzo alle 20:45, il Gewiss Stadium si colora di nerazzurro con il big match Scudetto tra l'di Gasperini e l'di Inzaghi. Non perdere la sfida che potrebbe decidere il campionato, disponibile su! Se sei un utente tivùsat con dispositivo abilitato a(decoder o CAM), ti basta andare sul1 al 214 del tuo telecomando. Nessun pagamento, nessuna, nessuna prenotazione. Verifica che il tuo decoder o la tua CAM abbiano il bollino 'abilitato'.Oltre all’attesa per lo spettacolo in campo, c’è un’importante novità per i tifosi: la partita sarà trasmessa gratuitamente sul1, al numero 214 della piattaforma Tivùsat, garantendo una qualità video e audio eccellente grazie alla tecnologia satellitare.Come seguiresu Tivùsat?È davvero semplice! Basta possedere un decoder Tivùsat già attivo e abilitato alla visione di