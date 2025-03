Bergamonews.it - Atalanta, il calendario del mese di aprile: contro il Milan la sera di Pasqua

La Lega Serie A nellata di venerdì 14 marzo ha diffuso i calendari per la prima parte deldi, fino alla 33ª giornata di campionato. Per l’la costante è la domenica.I nerazzurri saranno infatti impegnati nelle tre sfideLazio e Bologna in casa ein trasferta sempre nello stesso giorno della settimana, anche se a orari diversi.i biancocelesti il 6l’orario è quello delle 18, mentre con i felsinei la partita si disputerà alle 12:30, in lunch match. Orario e giorno particolare invece per la sfida di San Siro, visto che si gioca ladi, il 20alle 20:45.Ecco ilcompleto con tutti gli impegni dei nerazzurri già programmati con data e orario., il* – Serie A 2024/25, giornata 29:-Inter, domenica 16 marzo, ore 20:45* – Serie A 2024/25, giornata 30: Fiorentina-, domenica 30 marzo, ore 15:00* – Serie A 2024/25, giornata 31:-Lazio, domenica 6, ore 18:00* – Serie A 2024/25, giornata 32:-Bologna, domenica 13, ore 12:30* – Serie A 2024/25, giornata 33:, domenica 20, ore 20:45* – Serie A 2024/25, giornata 34:-Lecce (domenica 27– da stabilire)* – Serie A 2024/25, giornata 35: Monza-(domenica 4 maggio – da stabilire)* – Serie A 2024/25, giornata 36:-Roma (domenica 11 maggio – da stabilire)* – Serie A 2024/25, giornata 37: Genoa-(domenica 18 maggio – da stabilire)* – Serie A 2024/25, giornata 38:–Parma (domenica 25 maggio – da stabilire)