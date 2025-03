Bergamonews.it - Atalanta, c’è una maledizione da sfatare: sette sconfitte consecutive contro l’Inter, la vittoria manca dal 2018

Domenica sera (16 marzo) i riflettori del calcio italiano, e non solo, punteranno dritti sul Gewiss Stadium di Bergamo per un’occasione davvero speciale. Unica. Forse irripetibile. A dieci giornate dal termine del campionato di Serie A 2024/25, la sfida trae Inter, infatti, vale un grossa fetto di Scudetto. Sì, proprio così. Sull’onda lunga dello strepitoso e roboante successo maturato in casa della Juventus, la Dea è chiamata ora ad alzare l’asticella in un incrocio letteralmente da brividi.In caso di, infatti, la squadra di Gian Piero Gasperini aggancerebbe a quota 61 proprio l’attuale capolista della massima serie, anche se in agguato c’è il Napoli di Antonio Conte che sul campo del Venezia ha un’occasione monumentale per riprendersi la vetta del torneo. La grande chance, però, ce l’ha soprattutto l’che solamente fino a qualche settimana sembrava di fatto tagliata fuori dal giro Scudetto, ma Lookman e compagni hanno avuto il merito di non mollare mai la presa anche dopo qualche risultato negativo che avrebbe potuto, in un certo senso, spegnere qualsiasi tipo di speranza.