Assolombarda Awards 2025 innovazione e anniversari | le imprese premiate

Milano, 13 marzo– Aziende in passerella nella terza edizione degli. Dirigenti e iscritti dell’associazione si sono ritrovati al teatro Lirico di Milano, intitolato a Giorgio Gaber. Il premio Glinascono con un duplice obiettivo: premiare gliassociativi e promuovere i progetti d’impresa più innovativi promossi da Pmi e grandi aziende che consentono al territorio di competenza - che comprende la Città Metropolitana di Milano e le province di Monza e Brianza, Pavia e Lodi - di produrre, da solo, il 13% del PIL nazionale. "Oggi celebriamo quell'impresa che, grazie a impegno e visione, affronta ogni giorno con successo le sfide dei mercati globali, investe in tecnologie d’avanguardia e crea valore per il territorio - ha dichiarato il presidente di, Alessandro Spada -.