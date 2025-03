Ilrestodelcarlino.it - Assegno di cura per gli anziani. Via alle domande

Da domani è possibile presentare la domanda di accesso all’dipernon autosufficienti. Il sussidio di 200 euro mensili per un anno è finalizzato a sostenere chi è assistito a domicilio direttamente da familiari o con l’ausilio di assistenti familiari. La richiesta va presentata entro il 18 aprile ed è pensata per persone con 65 anni di età non autosufficienti, residenti nel territorio dell’Ats 15, che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo dell’invalidità civile pari al 100% e che siano titolari dell’indennità di accompagnamento. I beneficiari devono usufruire di un’adeguata assistenza nel proprio domicilio nelle modalità verificate dall’assistente sociale, che valuta la presenza dei requisiti. La domanda può essere presentata dai familiari o soggetti delegati, dal soggetto incaricato alla tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente o dall’anziano stesso quando è in grado di determinare e gestire le decisioni che lo riguardano.