Assassin’s Creed Shadows un gruppo di nazionalisti giapponesi condanna il gioco per razzismo

Unultranazionalista giapponese hatoaccusandolo diverso la cultura giapponese. A guidare la protesta è Nagase Takeshi, sacerdote shintoista e leader del movimento conservatore Shinsei Nippon, noto per le sue posizioni anti-occidentali. La polemica è esplosa dopo la pubblicazione di un video in cui si mostrano scene delin cui il protagonista, Yasuke, distrugge un santuario shintoista e attacca un sacerdote.Secondo Nagase Takeshi, le immagini di cui sopra rappresentano un “insulto agli dèi” e un’offesa alla tradizione shintoista. La denuncia è stata accompagnata da un appello a protestare contro Ubisoft e il, oltre che da richieste alle istituzioniaffinché intervengano per “difendere l’orgoglio nazionale”.