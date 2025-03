Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows sarà giocabile in cloud grazie ad Xbox Game Pass Ultimate

Microsoft ha annunciato una grande novità per gli apionati di: il giocoinalla funzione “Stream your own” diGaming. Questo significa che chi acquisterà il titolo eabbonato apotrà giocarci in streaming fin dal lancio, senza bisogno di una consoleSeries XS. Una soluzione perfetta per chi vuole esplorare il Giappone feudale nei panni di Naoe e Yasuke su dispositivi diversi, come PC, tablet e Smart TV compatibili.Ricordiamo che la funzione “Stream your own” è stata introdotta da Microsoft a novembre 2024 e permette agli utenti didi giocare in streaming ai titoli che possiedono, oltre a quelli inclusi nel catalogo del servizio. Inizialmente il programma supportava solo una selezione di giochi, ma nel tempo si sta ampliando, includendo ora anche