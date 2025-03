Dilei.it - Ascolti tv del 13 marzo, Che Dio ci aiuti 8 sfida il Grande Fratello

La serata del giovedì sera ha visto scontrarsi ancora un volta la fiction Che Dio ci8 su Rai 1 e ilsu Canale 5. Nelle settimane precedenti ha avuto sempre la meglio Francesca Chillemi su Alfonso Signorini, anche se non ha brillato in modo assoluto.Nel terzo episodio di Che Dio ci8 su Rai 1, con protagonista Francesca Chillemi, Lorenzo cerca di aiutare il figlio di un suo vecchio compagno di università, intanto alla Casa del Sorriso arriva Suor Costanza, di passaggio a Roma per incontrare il Papa, o almeno così crede, che porta una notizia importante per Azzurra: è stata selezionata per una missione in Perù che desiderava da tempo.Su Canale 5 alsi sono svolti dei veri e propri casting. È persino arrivata Lory del Santo che dice di aver individuato, in alcuni volti dei concorrenti, possibili protagonisti della sua prossima serie.