Modenatoday.it - Arriva il “Carnevale della Madonnina”: sfilata di carri allegorici e corteo in maschera

Leggi su Modenatoday.it

Domenica 16 marzo in città è in programma il “” e, in occasionedeie delsco, dalle 13 alle 18.30 saranno operate modifiche alla viabilità.In particolare, verranno adottate deviazioni e sospensionicircolazione.