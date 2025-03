Agi.it - Arrestata 'Gazza Ladra' a Roma, evitava carcere con gravidanze

AGI - Una 38enne rom, conosciuta come la '', è statadai carabinieri, ieri, in piazzale Ostiense, a pochi passi dalla metro B-Piramide. La donna, destinataria di un ordine di carcerazione, emesso dall'autorità giudiziaria di Milano, per 11 anni 1 mese e 20 giorni di reclusione, è stata bloccata insieme ad altre due ragazze nomadi per un controllo. Li' sarebbero emersi i precedenti. La donna - che avrebbe commesso decine di furti tra il 2019 e il 2023 ae Milano -, fino a questo momento, aveva evitato ilperché sempre in gravidanza al momento dei fermi. Anche in questo caso la raè risultata incinta al terzo mese, ma la gravidanza non ha impedito ai militari di arrestarla essendo stata giudicata, questa condizione nel caso specifico, compatibile con la detenzione.