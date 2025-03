Lanazione.it - Arrampicata sportiva, al Crazy Center l'ultimo stage in vista dei campionati italiani

Prato, 14 marzo 2025 -appuntamento prima deigiovanili per partecipare a 'Insieme si Cresce'. Si tratta dellodicon Roberto Bagnoli, promosso dal. Parliamo della struttura di via Bisenzio a San Martino 14 a Prato, gestita da Lisa Pellegrini e Cristiano Ticci, che solo in provincia conta su oltre 4.000 tesserati fra junior e senior. L'appuntamento con loè per sabato 22 marzo dalle 14.30 alle 18.30. L'iniziativa è destinata ai ragazzi Under 15 e Under 13, cioè per gli agonisti nati nel 2011, 2012, 2013 e 2014. Loè di Boulder, una delle tre categorie dell'assieme a Speed e Lead. “Insieme si Cresce è pensato per approfondire le tecniche del Boulder, dalla coordinazione all'equilibrio, fino alla lettura dei blocchi - spiegano dal-.