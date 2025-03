Lanazione.it - Arno in piena, chiuso il ponte fra Signa e Lastra a Signa

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 14 marzo 2025 – Stop alla circolazione sulfra. Il divieto è scattato alle 11, subito dopo il superamento del livello di 7,50 metri e andrà avanti fino al passaggio della massima ondata diprevisto (salvo evoluzioni diverse della situazione) per il pomeriggio. Già dalla mezzanotte era scattato il divieto di percorrere la passerella pedonale sull’che collega sempre i due comuni e, intorno alle 11 di oggi, sono stati interdetti al passaggio di veicoli e pedoni anche tutti i sottopassi. Per questo motivo, al momento, il quartiere della Costa, a, non è raggiungibile né a piedi né in auto se non da parte di mezzi autorizzati e attrezzati. Non si registrano però allagamenti e criticità particolari. Sempre a, con un’ordinanza, è stata disposta la chiusura delpedonale di collegamento tra le sponde dell’che collegae Scandicci in località San Donnino, sono stati interdetti tutti i sottopassi ferroviari che consentono l’accesso alle sponde del fiumee infine, alle 12.