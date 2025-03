Lanazione.it - Arno in piena a Firenze, impressionanti immagini dal drone. Allerta rossa su tutto il bacino

, 14 marzo 2025 – Ledalmostrano meglio di ogni parola la drammatica potenza dell’in. Il video sopra Ponte Vecchio fa vedere il grande fiume e la sua immensa portata d’acqua in metri cubi al secondo. Acqua che arriva dai monti e che va verso il mare. Tenendo con il fiato sospeso le autorità. E’suildel fiume, tra le province die Pisa fino a Livorno, al canale Scolmatore, che accoglierà parte delladel fiume nel suo sfociare sulle coste pisane. Ladell’a Empoli, superato il secondo livello di guardia. Chiusi negozi e impianti sportivi Una situazione monitorata minuto per minuto dalle autorità, con il vasto sistema idraulico di casse d’espansione e idrovore per attenuare la portata ed evitare il rischio di esondazioni.