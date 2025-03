Sport.quotidiano.net - Arezzo, occasione d’oro con l’Ascoli. Bucchi vuole subito un riscatto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Come dopo Ferrara non c’era tempo per crogiolarsi su una vittoria bella e meritata, ora non ce n’è per leccarsi le ferite dopo la dolorosa, quanto ingiusta, sconfitta del Comunale contro il Carpi. Il calendario fitto proponeun altro impegno, ad Ascoli domani alle ore 15. L’delimmediato per gli amaranto, contro un Ascoli in piena crisi di risultati (quattro sconfitte di seguito) e all’ennesimo ribaltone tecnico. È notizia di queste ore, infatti, l’esonero di Mirko Cudini e il ritorno sulla panchina ascolana di Domenico Di Carlo, sollevato dall’incarico lo scorso 24 gennaio. È il quinto cambio di guida tecnica per i bianconeri in stagione dopo Carrera, Ledesma, la prima parentesi Di Carlo e appunto Cudini. L’, dunque, si troverà di fronte una squadra che potrebbe o meno avere una reazione emotiva al cambio di allenatore così come potrebbe o meno cambiare qualcosa dal punto di vista tattico.