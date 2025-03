Ardea, asinello sbranato da due cani

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 marz0 2025- Una macabra vista quella che si sono trovati stamane sotto gli occhi gli abitanti di. Sul prato, abbandonata, giaceva la carcassa di un piccolo di asino. Poco distante, come chiaramente visibile dalle foto, due molossoidi, probabilmente gli autori dell’attacco.La scena ha attirato l’attenzione dei cittadini che si sono assiepati attorno al posto: la paura è che ipossano ripetere l’attacco. La zona è infatti frequentata da famiglie con bambini, e tra i testimoni serpeggia la paura che, a subire l’attacco, sarebbe potuto essere un bambino o comunque una persona che, sfortunatamente, si fosse trovata in zona. Sul posto gli agenti della polizia locale per riportare in sicurezza l’area. Isono attualmente liberi, in quanto all’arrivo del personale addetto alla cattura, erano già fuggiti.