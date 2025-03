Inter-news.it - Arda Guler, l’Inter va forte! Ma Nico Paz? Idea chiara del Real Madrid

guin casa: dopoc’è anche. Aumentano le chance nerazzurre per il turco, che potrebbe far tramontare l’ipotesi argentina. Ecco tutte le novità sulesse di mercato.DUE DESIDERI – Il nome dicontinua ad essere sulla bocca di tutti i tifosi del, che sognano di poter accogliere il centrocampista argentino nella prossima stagione. La vicinanza del vice-presidente Javier Zanetti al classe 2004 non fa altro che alimentare i rumors di mercato, incentivati dalle ottime prestazioni del giovane con il suo Como. Ma oltre che col club lagunare, la dirigenza nerazzurra dovrebbe vedersela anche col, che detiene il cartellino di. Tuttavia, nell’ultimo periodo un altro gioiellino dei Blancos sta ingolosendo l’ambiente Inter.