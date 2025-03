Ilgiorno.it - Arcore piange Luigi Maggioni: fondatore della Unimec di Usmate, imprenditore più forte del tornado

Leggi su Ilgiorno.it

(Monza e Brianza), 14 marzo 2025 - Und'altri tempi, legato alla sua azienda e al suo territorio, capace di creare una realtà leader nel settoremeccanica partendo da un appartamento in affitto e due dipendenti, per arrivare a un'area produttiva di 20mila metri quadri. Soprattutto, un uomo capace di far risorgere la sua impresa, piùdi prima, dalle macerietromba d'aria che l'aveva devastata nel 2001, quando lui stesso era rimasto ferito seriamente dalche investì allora questa fetta di Brianza.Velate dicono addio adi, azienda che costruisce martinetti meccanici, rinvii angolari e fasatori, ma anche presidente onorariosocietà sportiva Casati, di cui è stato a lungo una colonna portate.