Appuntamenti del weekend

Benvenuti nella nostra rubrica dedicata al tempo libero con alcunidelin arrivo. Se avete iniziative da segnalare, scriveteci pure a [email protected] , e sarà nostra cura inserirle nel nostro “del”.Campogalliano – sabato 15 marzo Serata cinema in Villa Bi per ragazzi dagli 11 ai 15 anniCarpi – Sciroppo di Teatro sabato 15 marzo alle ore 17 al Teatro ComunaleCastelvetro – Domenica 16 Visita guidata a Palazzo RangoniCastelnuovo – Domenica 16 visita guidata al Castello di Levizzano RangoneFinale Emilia – Saint Patrick’s Beer Fest ai giardini pubblici De Gasperi dal 14 al 17 MarzoModena – Domenica 16 alle 17 Rose Villan firmacopie all’Euronics CC La rotondaModena – Le Bancarelle del Riuso Domenica 16 marzo, presso il Centro Commerciale La RotondaModena – Mercatino Biologico Biopomposa Sabato 15 marzo, in Piazza della Pomposa a ModenaModena – Mostra “Nella Mente del Maestro – Salvador Dalì”La mostra dedicata a Salvador Dalì è ospitata presso il Palazzo dei Musei di Modena Viale Vittorio Veneto fino al 30 marzo 2025.