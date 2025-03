Teleclubitalia.it - Approfitta di mamma con bambino al market per rubarle chiavi della Jeep: arrestato dopo fuga

Leggi su Teleclubitalia.it

Ruba ledi unaRenegade a unacon unimpegnata a fare spese in un negozio di alimentari e scappa con l’auto. Un 40enne di Cassino, già noto alle forze dell’ordine, è statodai carabinieri nel pomeriggio di ieri a Marzano Appio, in provincia di Caserta, per furto di autovettura .L'articolodiconalperTeleclubitalia.