Formiche.net - Apertura sì, ma a certe condizioni. Cosa ha detto Putin sul cessate il fuoco in Ucraina

Leggi su Formiche.net

Da Mosca è arrivata una prima risposta “ufficiale” alla proposta delilemersa in seguito al colloquio tra Stati Uniti eavvenuto pochi giorni fa in Arabia Saudita. Durante una conferenza stampa congiunta con il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, tenutasi al termine di un bilaterale tra i due, il presidente russo Vladimirha affrontato la questione di un’eventuale interruzione degli scontri lungo la linea del fronte per un periodo di trenta giorni. Fornendo uno spiraglio di, ma senza segnare uno spostamento della posizione diplomatica assunta in precedenza dal Cremlino. “Siamo d’accordo con la proposta di cessare le ostilità. Ma crediamo che questa cessazione debba portare a una pace a lungo termine ed eliminare le cause profonde del conflitto”, sono le parole usate dal presidente russo, che ha ribadito come l’invasione terrestre lanciata nel febbraio del 2022 fosse legittimata dalla “necessità” di proteggere la popolazione russofona nell’est del Paese, ed è tornato ad attaccare l’Alleanza Atlantica per il suo tentativo di avvicinare le proprie truppe al confine occidentale della Russia.