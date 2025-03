Anteprima24.it - Antonello Costa e Valeria Monetti in “La Vita è Un Attico” al Teatro Delle Arti di Salerno

Tempo di lettura: 2 minutiIldiospita domani, sabato 15 marzo alle ore 20:45 e in replica domenica 16 marzo alle ore 18:00, lo spettacolo comico Laè Un, una brillante commedia firmata da, Gianluca Irti e Gianfranco Phino. L’opera, che vede in scena, è diretta dal regista Andrea Palotto.La trama racconta le disavventure di un corriere che, dopo una lunga giornata di lavoro, deve effettuare l’ultima consegna in un condominio alquanto pcolare. Qui, nessuno sembra conoscere il destinatario del pacco, e la portinaia, decisamente bizzarra, non aiuta a fare chiarezza. Inoltre, il citofono non riporta i cognomi degli inquilini, rendendo il compito del corriere ancora più complicato. Con crescente frustrazione, ma anche una buona dose di determinazione, il corriere si trova a bussare a ogni porta, incrociando personaggi stravaganti e problematici, in un susseguirsi di situazioni comiche e surreali.