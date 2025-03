Lettera43.it - Antitrust, istruttoria su Eni Plenitude: «Negato il diritto di recesso a fronte degli aumenti»

Leggi su Lettera43.it

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’nei confronti di Eniper possibile pratica commerciale scorretta, in quanto l’azienda «nonostante un numero rilevante di comunicazioni inviate non risulti essere andato a buon fine», avrebbe comunque «proceduto al rinnovo delle condizioni economiche di fornitura, precludendo agli utenti l’esercizio deldi». Numerosi consumatori, nel periodo maggio-settembre 2024, hanno segnalato all’di aver subito il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura delle offerte di luce e gas, senza ricevere la preventiva comunicazione da parte dell’azienda. Da parte sua Eni Plentiude si è detta «convinta della correttezza del proprio operato nei confronti dei clienti», precisando che «collaborerà con l’Autorità per dimostrarlo nelle sedi opportune».