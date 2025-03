Dilei.it - Anticipazioni The Voice Senior del 14 marzo, ultimi posti disponibili per le Blind Auditions

Quarto appuntamento con The, in onda su Rai1 venerdì 142025, con la conduzione di Antonella Clerici. Il talent dedicato alle voci over 60 continua con la fase dellee una giuria ormai consolidata composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino. In questa fase iniziale, i coach sono chiamati a scegliere quale tra le voci ascoltate al buio meriti di passare alla fase successiva ma attenzione: la gara si sta facendo più avvincente che mai.The, ledel 14Lesono pronte a regalare ancora grandi emozioni. I coach ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere e, se una voce li conquisterà, premeranno il pulsante per girarsi. Se più coach si volteranno, sarà il concorrente a scegliere la sua squadra.