Dilei.it - Anna Pettinelli dura contro Beatrice Luzzi: “Crede di essere ancora dentro la casa”

Leggi su Dilei.it

I concorrenti del Grande Fratello 2024/2025 sono arrivati al rush finale per provare a ottenere la vittoria dell’edizione. La puntata conclusiva, infatti, andrà in onda lunedì 31 marzo 2025 e decreterà il vincitore dell’edizione. Lorenzo Spolverato, Zeudi Di Palma e Jessica Morlacchi hanno già staccato un biglietto per la finale, mentre gli altri componenti del cast dovranno ottenere l’ambito pass passando attraverso il giudizio del televoto.Nella puntata del 13 marzo 2025 dello show, Stefania Orlando ha dovuto abbandonare la, ma prima è stata protagonista di uno sacceso con, opinionista del programma televisivo., amica della conduttrice ha commentato quanto è accaduto su X, attaccandomente l’attrice., l’attacco aL’edizione 2024/2025 del Grande Fratello sta per volgere al termine ma non si placano le polemiche intorno a questa stagione molto discussa del reality show.