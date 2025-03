Ilnapolista.it - Anguissa, convocato del Camerun nonostante sia ancora ai box col Napoli

Frankè fermo ai box di Castel Volturno dalla trasferta di Como, da quando accusò un risentimento che poi portò ad analisi e approfondimenti che evidenziarono una lesione al soleo sinistro. Oggi si ritrova, insolitamente, tra i convocati delprimadi tornare titolare col. Una prassi comune, ma che lo allontanerebbedalla quadra di Conte. Ovviamente il centro campisti non ècerto neache per la gara contro il Venezia di domenica“Dovesse partire con la nazionale tornerebbe soltanto a ridosso del Milan. Frank un rendimento altissimo prima di farsi male. Conte l’ha voluto più al centro della manovra offensiva, ma è stato protagonista in tutte le fasi di gioco e in campionato, prima di farsi male nei 28’ giocati a Como, non ne aveva saltata una. L’anno scorso, gli infortuni l’hanno fermato solo in tre occasioni: una in Champions, una in campionato e una in Coppa Italia.