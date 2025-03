Anfia a gennaio prodotte 10 800 autovetture -634%

Quotidiano.net - Anfia, a gennaio prodotte 10.800 autovetture (-63,4%)

in Italia sono statecirca 10.800 auto con un calo del 63,4% sullo stesso mese del 2024. Risulta dai dati preliminari dell', diffusi proprio nel giorno in cui al Mimit si è riunito il tavolo automotive. In flessione anche l'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori (-15,4%).