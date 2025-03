Lanazione.it - Ancora una trasferta per la BC Servizi Arezzo che chiude l'andata a Casale Monferrato

, 14 marzo 2025 – Domenica alle 18 la BCsarà impegnata nuovamente inper la sesta e ultima giornata del girone didel PlayIn Gold, gli amaranto giocheranno infatti al PalaEnergica dicontro la Junior Libertas, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Dell'Accio e Pittatore di Torino. Per la Scuola Basketla sfida conè inedita negli annali della società, attualmente la compagine piemontese segue di due punti il quintetto aretino che in questo girone disi è trovato ad affrontare quattro partite inrispetto alle due giocate davanti al pubblico amico del Palasport Estra. La Juniorè guidata in panchina da coach Vigneri ed è reduce dalla sconfitta di Lucca maturata nel turno infrasettimanale, attorno all'esperienza di Matteo Formenti i migliori realizzatori della squadra sono le guardie Avonto e Di Giuliomaria.