Ilgiornaleditalia.it - Ancma, Roman: "Dazi puniranno l’industria Made in Italy delle due ruote, settore trainante nel Paese con quasi 10 mld di fatturato"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il presidente diMarianoha dichiarato che "con oltre 420mila veicoli, l'Italia è il primo produttore in Europa e vanta un significativo surplus commerciale nei confronti degli USA: importiamo, infatti, veicoli per 1,2 milioni di euro e ne esportiamo per oltre 238 milioni" Non usa