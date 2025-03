Anche tu fuori dalla casa Grande Fratello l’annuncio di Signorini | perché Stefania è la nuova eliminata

Leggi su Caffeinamagazine.it

puntata eeliminazione alnella serata del 13 marzo. Alfonsoha ricevuto la busta contenente il giudizio insindacabile del pubblico e quindi una concorrente è andata via definitivamente, rinunciando alla ghiotta opportunità di arrivare in finale e di provare a vincere il montepremi da 100mila euro.Grossa delusione per questa concorrente, il cui percorso si è arrestato proprio a poco dallla finalissima. Ilha perso dunque un altro elemento importante, dunque i protagonisti del reality show diminuiscono ancora in seguito a questa significativa eliminazione.Leggi: “Stavolta tutti hanno visto”., Javi incastrato da un video: Beatrice lo asfalta a Pomeriggio 5eliminazione: chi è la concorrente che è andata viaVerso la fine della serata delè arrivato il verdetto del televoto del