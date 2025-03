Amica.it - Anche la principessa Kate è nella chat WhatsApp delle mamme della scuola

Neppure laè esente dagli “obblighi” che comporta avere figli in età scolare, e non può dunque risparmiarsi la. La futura regina d’Inghilterra fa infatti parte del gruppoaperto dai genitori degli studentiLambrook School, la prestigiosadi Ascot, nelle campagne del Berkshire. che frequentano il primogenito George, 10 anni, Charlotte, 9, e il piccolo Louis, 6 anni.Lae laLambrook SchoolLa rivelazione arriva da un nuovo documentario , Prince George: How to Make a Monarch, in cui Ailsa Anderson, ex addetta alle pubbliche relazioniregina Elisabetta, ha confermato che «sembra che Catherine abbia un gruppoin cui comunica con gli altri genitori», a dimostrazione di come laabbia tutte le intenzioni di partecipare attivamente alla vita scolastica dei figli.