Ancelotti | Il rigore di Alvarez? Non avevo notato tutto questo ‘trambusto’ La regola è quella che è

Carlo, allenatore del Real Madrid, di nuovo in conferenza stampa dopo la vittoria ai rigori in Champions League contro l’Atletico Madrid. Questa voltaha parlato alla vigilia della partita di campionato contro il Villarreal.: «I diritti televisivi e i soldi vengono prima, l’ultima cosa a cui si pensa è il recupero»subito suldi Juliane sullatanto discussa:«Non. Per noi la partita è finita. Siamo contenti di essere ai quarti di finale e diciò che circonda questa partita. siamo già concentrati sulla prossima, che èdi domani, che chiude un periodo molto lungo, con tante partite. E vogliamo farlo bene, così potremo arrivare alla pausa in buona forma. Non ho idea di cosa farei con la, perché non mi trovo in quel “posizione”.