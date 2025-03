Ilgiorno.it - Anatre uccise a fucilate: "Intollerabile"

Un vile atto vandalico. Così i responsabili del parco naturalistico Roggia Fontanone di Barbata, piccolo centro di 600 abitanti nella pianura sud orientale della Bergamasca, hanno definito l’uccisione ada parte di ignoti di dueche vivevano nella riserva. A trovare i corpi degli animali, lasciati galleggiare nell’acqua del laghetto, sono stati i volontari del parco. Messo al corrente di quanto accaduto, il sindaco Vincenzo Trapattoni (nella foto) ha sporto denuncia alla polizia locale che ha già iniziato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. "Quanto è successo è– sottolinea il primo cittadino – e non dovrà più accadere". L’area verde è stata aperta meno di un anno fa. Il parco Roggia Fontanone, che si trova poco lontano dal centro commerciale di Antegnate, ha infatti aperto ufficialmente a settembre 2024, in seguito a un’importante opera di riqualificazione.