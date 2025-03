Amorim afferma che il difensore abbastanza completo ha aiutato il Man United a fermare perdere la mente

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-14 17:56:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Rubenha previsto che Ayden Heaven diventerà regolare per il Manchesterse il diciottenne si esibisce come ha fatto al suo primo inizio nel calcio senior-e hanno detto che alcuni ex giocatori che hanno criticato la sua squadra “devono capire il contesto” del loro sviluppo.L’Arsenal Academy Product Heaven, che si è unito allodai Gunners per una commissione non divulgata a febbraio, ha seguito una apparizione di 45 minuti nell’estrazione per 1-1 in casa nella sua precedente squadra in campionato domenica giocando durante la vittoria per 4-1 della Europa League sul Real Sociedad a Old Trafford di giovedì.“Se continua così, giocherà”, ha detto, aggiungendo che lonon “perde più la testa” e subirà di nuovo dopo che le squadre hanno segnato contro di loro.