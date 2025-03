Quotidiano.net - Amore e libri nel podcast di Rebecca Fierro: “È uno spazio per porsi domande”

è tornata. La seconda stagione del‘Le forme dell’’, prodotto dall’hub creativo Bsmt di Gianluca Gazzoli, è online., ormai da tempo parli disui social network. Cosa ti ha spinto a farlo? “Parlare diè una sorta di tutela. Se ci sono persone che prima di te hanno detto delle cose è come se tu avessi più autorevolezza. Quando ti esponi rischi e io non potevo di certo presentarmi come una ragazzina col cuore spezzato che vuole parlare d’. Imi hanno un po’ sostenuta e arricchita. Sono un po’ la mia coperta di Linus”. Un libro che ti ha cambiato la vita o comunque aiutato? “Uno dei primi è stato ‘Le confessioni di un italiano’ di Ippolito Nievo. Mi ha fatto emozionare e quando mi emoziono so che sono nel posto giusto. Alcuni frammenti sono molto forti e quando un’opera riesce a descrivere la contemporaneità diventa un classico”.