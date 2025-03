Quotidiano.net - Amministrative, si vota il 25 e 26 maggio. I quesiti con i ballottaggi l’8 e il 9 giugno

Leggi su Quotidiano.net

Lesi terranno il 25 e 26e sarà election day con i 5 referendum, ma al turno delo dell’8 e 9. La scelta è arrivata nel Consiglio dei ministri che ha varato il decreto elezioni che contiene anche misure per il voto dei fuorisede. La data estiva a scuole chiuse non piace ai referendari che protestano in un flash mob davanti a Palazzo Chigi. A difendere la scelta è il ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti (foto): "penso che l’affluenza sia in relazione aie non al giorno. I temi importanti si affrontano sempre al di là delle date". Parole che Riccardo Magi di +Europa rinvia al mittente: "Non so dove il ministro Foti abbia vissuto ma storicamente i referendum nel nostro Paese sono stati ‘fregati’ esattamente con la scelta estiva". Intanto i referendari si rimboccano le maniche.