Gossipnews.tv - Amici Sorprende: Altri Nomi Caldi in Giuria!

Leggi su Gossipnews.tv

Il serale didi Maria De Filippi si avvicina e i primidellainiziano a emergere. Chi sarà il terzo giudice? Ecco di chi si tratta!La fase serale didi Maria De Filippi è ormai alle porte e, come ogni anno, il pubblico è in attesa di scoprire chi siederà dietro il tavolo della. Se da un lato non c’è ancora un annuncio ufficiale da parte della produzione, alcune indiscrezioni hanno già iniziato a circolare, svelando i primi duecerti. Tra conferme e possibili sorprese, ecco chi potrebbe giudicare i talenti di questa edizione.Il serale prenderà il via su Canale 5 e, tra le certezze, spunta il nome di Cristiano Malgioglio. Il celebre paroliere e opinionista è stato confermato per il terzo anno consecutivo. Nella scorsa edizione ha affiancato Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, ma resta da capire se anche uno di loro farà il suo ritorno come giudice.