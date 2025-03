Amerzone – The Explorer’s Legacy | aperti i preordini digitali e demo disponibile

Leggi su Nerdpool.it

Microids e Microids Studio Paris annunciano che– The, il remake del celebre gioco d’avventura di Benoît Sokal, è oraper il preordine digitale. Il titolo uscirà il 24 aprile 2025 su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC.I giocatori possono provare subito unagratuita su console e PC per esplorare l’nei panni di un giornalista in cerca della verità. I progressi nellaverranno automaticamente trasferiti nel gioco completo, permettendo di continuare l’avventura senza interruzioni al lancio ufficiale.Edizione limitata per il 25° anniversarioPer celebrare i 25 anni di, saràun’edizione speciale con un Media Book dedicato all’eredità artistica di Benoît Sokal e al lavoro di rinnovamento svolto da Microids Studio Paris per riportare in vita questo classico.