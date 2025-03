Unlimitednews.it - America Week – Episodio 10

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Con Wall Street in picchiata la Casa Bianca di Trump sembra un Castello di Carta. La presidenza di Donald è sempre stata un ottovolante, ma questa settimana il tracciato punta dritto verso un burrone. In soli cinque giorni, le sue decisioni erratiche hanno scosso Wall Street, allarmato gli alleati e persino diviso il suo partito. Se i dazi non sono una tattica, ma la strategia di lungo termine di Trump per “MakeGreat Again”, cosa succederà quando l’inflazione salirà e il potere d’acquisto deglini crollerà?Trump ha sempre vantato il suo ruolo nel mantenere l’economia forte, ma ora la sua guerra dei dazi sta facendo crollare la fiducia di Wall Street.L’ultima impennata delle tariffe su acciaio e alluminio canadesi – fino al 50% – ha gettato nel panico gli investitori.