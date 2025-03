Anteprima24.it - Ambulanti, Fiva Confcommercio annuncia proposte e progetti per rivitalizzare i mercati sul fronte economico e sociale

Tempo di lettura: 3 minutiPresenti all’incontro dell’associazione di categoria anche i sindaci di Arienzo e Cervino Una fiera itinerante nei comuni della Valle di Suessola, maggiore flessibilità nelle attività mercatali e un prolungamento degli orari di vendita. Sono alcune delle tematiche affrontate da(Federazione italiana venditoriCaserta in occasione dell’apertura della campagna di tesseramento che si è svolta mercoledì pomeriggio a Maddaloni in presenza dei sindaci di Arienzo e Cervino, rispettivamente Giuseppe Guida e Giuseppe Vinciguerra.“La categoria vive uno stato di sofferenza – ha dichiarato nel suo intervento Vincenzo De Matteo, delegato provinciale diCaserta – e non solo a causa del rincaro dei prezzi, della concorrenza dei centri commerciali e dell’e-commerce, del maltempo che ci impedisce di lavorare, ma anche per molti dei disagi riscontrati nelle aree mercatali del territorio provinciale che spesso sono fatiscenti e caratterizzate da una serie di criticità.