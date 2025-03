Lanotiziagiornale.it - Altro che amicizia con Trump, è allarme per gli effetti dei dazi

L’con Donaldavrebbe dovuto graziare l’Italia, secondo Giorgia Meloni. Idel presidente Usa avrebbero dovuto risparmiare il nostro Paese. E invece le tariffe annunciate dall’amministrazione statunitense ci costeranno care. Lo dimostra non solo l’intenzione di applicaresul vino, molto importato verso gli Usa dal nostro Paese, ma a confermarlo è anche l’Istat. Che parla di “rilevanti sul nostro Paese” dalla guerra commerciale cheè pronto a innescare anche con l’Ue.ed export, perché l’Italia rischia di piùNella nota sull’andamento dell’economia italiana, l’istituto di statistica sottolinea come a fine 2024 siano risaliti gli scambi internazionali di merci, ma le attese per il futuro sono negative e sono aggravate dai timori per i. Qualche dato ci può far capire la situazione: lo scorso anno più del 48% del valore dell’export italiano è arrivato da fuori dell’Ue.