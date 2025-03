Lanazione.it - Altri 8 alberi a rischio. Sono malati e presto saranno abbattuti

Leggi su Lanazione.it

È stata firmata ieri l’ordinanza per l’abbattimento di ottoe pericolosi. In particolare, a seguito della relazione dell’agronomo Massimiliano Demi,due lecci e due tigli su viale Giusti (giovani piante che non hanno mai attecchito), un tiglio danneggiato in viale Papi, un olmo sul baluardo San Regolo, un Quercus palustris sulla scesa del baluardo San Salvatore, un Cedrus deodara in piazzale Aldo Moro. Tutti gli esemplaricaratterizzati da seri problemi vegetativi che ne hanno fortemente compromesso la stabilità, per questostati catalogati nella massima classe dicedimento.